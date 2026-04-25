Toarmina’s Pizza – Special Savings for Veterans
Service doesn’t happen once a year — and appreciation shouldn’t either. That’s why we’re declaring the calendar halfway point to Veterans Day — as “Halfway to Veterans Day.” On May…
Service doesn’t happen once a year — and appreciation shouldn’t either. That's why we're declaring the calendar halfway point to Veterans Day — as “Halfway to Veterans Day.”
On May 11 Veterans can enjoy this special offer:
OFFER:
Toarmina's Pizza Westland (32785 Cherry Hill) - 50% off a 12" pizza
Toarmina's Pizza Lansing (3700 S Waverly Rd) - 50% off a 12" pizza
Toarmina's Pizza Livonia (27630 7 Mile Rd) - 50% off a 12" pizza
Toarmina's Pizza Canton (3700 N Lilley Rd) - 25% off a 12" pizza
DATE: May 11th
